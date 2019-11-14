تفاصيل الوظائف الشاغرة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة #وظايف_شاغرة

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة ، عن توفر وظائف شاغرة ، للعمل في المستشفيات التالية :

مستشفيات القوات المسلحة بالخرج

مستشفيات القوات المسلحة بالطائف

مستشفى القوات المسلحة بنجران

مدينة الأمير سلطان الطبية

مستشفى القوات المسلحة بالجنوب

وفق المسميات التالية :

ممارس عناية تنفسيه قسم الأطفال

أخصائي تقنية أسنان / Dental Technology Specialist

فني أسنان / Dental Technician

أخصائي أول علاج طبيعي / SENIOR PHYSIOTHERAPIST

أخصائي نطق وتخاطب / STAFF SPEECH THERAPIST

مساعد عناية مرضى PATIENT CARE ASSISTANT

أخصائي استشاري علاج طبيعي / PT SPECIALIST CONSULTANT

فني أسنان

STAFF NURSE 2/OBSTETRIC WARD

STAFF NURSE 2/ MALE WARD

STAFF NURSE 2 /CHRONIC WARD

Ambulance Attendents

Senior Registrar – Accident & Emergency

Registrar – Cardiology

فني صيدلة

فني مختبر

فني تخطيط قلب

فني علاج تنفسي

CSSD TECHNICIAN

وللمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي:

https://talents.msd.med.sa/ar/job-search-results/