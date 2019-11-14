تفاصيل الوظائف الشاغرة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة #وظايف_شاغرة
أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة ، عن توفر وظائف شاغرة ، للعمل في المستشفيات التالية :
مستشفيات القوات المسلحة بالخرج
مستشفيات القوات المسلحة بالطائف
مستشفى القوات المسلحة بنجران
مدينة الأمير سلطان الطبية
مستشفى القوات المسلحة بالجنوب
وفق المسميات التالية :
ممارس عناية تنفسيه قسم الأطفال
أخصائي تقنية أسنان / Dental Technology Specialist
فني أسنان / Dental Technician
أخصائي أول علاج طبيعي / SENIOR PHYSIOTHERAPIST
أخصائي نطق وتخاطب / STAFF SPEECH THERAPIST
مساعد عناية مرضى PATIENT CARE ASSISTANT
أخصائي استشاري علاج طبيعي / PT SPECIALIST CONSULTANT
فني أسنان
STAFF NURSE 2/OBSTETRIC WARD
STAFF NURSE 2/ MALE WARD
STAFF NURSE 2 /CHRONIC WARD
Ambulance Attendents
Senior Registrar – Accident & Emergency
Registrar – Cardiology
فني صيدلة
فني مختبر
فني تخطيط قلب
فني علاج تنفسي
CSSD TECHNICIAN
وللمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي: