التانجو بقيادة ميسي يحلم بالثأر من السامبا في قلب الرياض #الارجنتين_البرازيل

بعد أربعة أشهر من المواجهة بينهما في الدور قبل النهائي لبطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا 2019) بالبرازيل ، يشهد استاد “جامعة الملك سعود” بالعاصمة

السعودية الرياض غدا الجمعة نسخة جديدة من مباريات السوبر كلاسيكو بين المنتخبين البرازيلي والأرجنتيني.

ورغم كون المباراة ودية في إطار استعدادات الفريقين لبدء مسيرتهما بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 من ناحية والاستعداد للنسخة التالية من كوبا أمريكا المقررة في الأرجنتين وكولومبيا منتصف العام المقبل تتسم المواجهة بين الفريقين غدا بكثير من الإثارة والندية في ظل الأحداث التي أحاطت بمواجهتهما سويا في كوبا أمريكا 2019.

ويعود نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني للمشاركة مع منتخب بلاده خلال هذه المباراة بعد انتهاء عقوبة إيقافه لثلاثة أشهر التي فرضت عليه بسبب اتهامه لاتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية (كونميبول) بالفساد.

وكان الكونميبول فرض العقوبة على ميسي الذي انتقد حكام مباراة الفريقين نفسهما في كوبا أمريكا 2019 التي انتهت لصالح البرازيل 2 / صفر ثم اتهم الكونميبول بالفساد والتحيز لمنح البرازيل لقب البطولة.

وكان المنتخب البرازيلي فاز على بيرو 3 / 1 في النهائي على استاد “ماراكانا” التاريخي ليتوج باللقب بينما فاز المنتخب الأرجنتيني على نظيره التشيلي 2 / 1 في مباراة المركز الثالث.

وتأتي المباراة غدا بعد أكثر قليلا من عام واحد على فوز المنتخب البرازيلي على نظيره الأرجنتيني 1 / صفر وديا في مدينة جدة السعودية.

وينتظر أن تكون الزيارة الحالية لميسي إلى السعودية هي الأولى من بين زيارتين في غضون أسابيع قليلة حيث يعود ميسي لزيارة المملكة في كانون ثان/يناير المقبل للمشاركة مع برشلونة في بطولة كأس السوبر الإسباني.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن يوم الاثنين الماضي أن البطولة ستقام في السعودية على مدار المواسم الثلاثة المقبلة.

ورغم السجل القوي للمنتخب البرازيلي في مواجهاته مع التانجو في الآونة الأخيرة ، يأمل المنتخب البرازيلي بشدة في تحقيق الفوز غدا لاسيما وأن الفريق لم يحقق أي فوز في آخر أربع مباريات خاضها.

كما أن مشاركة ميسي مع منتخب التانجو في مباراة الغد تبقي المواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات.

وقال اللاعب البرازيلي ويليان نجم تشيلسي الإنجليزي : “يجب أن نولي ميسي كثيرا من التركيز… علينا تقييد سرعته. ولكننا لا نستطيع أن نفرض عليه رقابة رجل لرجل. ما يتعين علينا فعله هو أن نتحد سويا لتقليص المساحات أمامه. وقبل أي شيء ، علينا ألا نمنحه الفرصة للتفكير”.

وأضاف : “ميسي لاعب رائع وهو الأفضل في العالم. ولكننا واجهنا المنتخب الأرجنتيني سابقا ، وهذه المرة لن تكون مختلفة”.

وبينما يعود ميسي لصفوف المنتخب الأرجنتيني ، سيفتقد المنتخب البرازيلي بقيادة مديره الفني تيتي جهود نجم الهجوم نيمار دا سيلفا.

ورغم هذا ، يسعى منتخب السامبا إلى تحقيق الفوز بعد ثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة في المباريات الودية الأربعة التي خاضها الفريق بعد فوزه بلقب كوبا أمريكا.

ويغيب نيمار مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي بسبب الإصابة التي تعرض لها

خلال وجوده مع المنتخب البرازيلي في تشرين أول/أكتوبر الماضي.

وقال تياجو سيلفا قائد المنتخب البرازيلي : “سيكون لدى المنتخب الأرجنتيني نجمه (ميسي) بينما سنفتقد نجمنا. ولكن البرازيل هي البرازيل ، وقد أظهرنا هذا خلال فوزنا بكوبا أمريكا 2019 “.

وأضاف : “المباراة بين المنتخبين البرازيلي والأرجنتيني تكون دائما رائعة حيث يقدم الفريقان مستويات رائعة ويصنعان العديد من الفرص”.

وأضفت تعليقات ميسي بعد كوبا أمريكا مزيدا من الإثارة على واحدة من أشرس المواجهات الدولية.