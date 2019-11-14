النفط يرتفع بفعل تراجع مخزون الخام الأمريكي

ارتفع النفط اليوم الخميس بعد أن أظهرت بيانات للقطاع تراجعا مفاجئا في مخزونات الخام

الأمريكية، في حين جاء دعم إضافي من تصريحات مسؤول في أوبك عن نمو دون المتوقع لإنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة في 2020.

لكن حد من المكاسب إشارات متباينة بخصوص الطلب على النفط في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، حيث زاد الناتج الصناعي أبطأ من المتوقع في أكتوبر تشرين الأول، لكن استهلاك المصافي من الخام سجل ثاني أعلى مستوى له على الإطلاق.

وبحلول الساعة 0606 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لبرنت مرتفعة 39 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 62.76 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 39 سنتا أو 0.7 بالمئة ليصل إلى 57.51 دولار للبرميل.

كان محمد باركندو الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قال أمس الأربعاء إن من المرجح خفض توقعات المعروض في 2020، ولاسيما من النفط الصخري الأمريكي، مضيفا أن بعض شركات النفط الصخري في الولايات المتحدة لا تتوقع نمو الإنتاج أكثر من حوالي 300 إلى 400 ألف برميل يوميا.

وقال هوي لي، الاقتصادي لدى بنك أو.ٍسي.بي.سي في سنغافورة، إنه في حين دعمت تصريحات باركندو الأسعار، فإنه لا توجد طريقة واضحة يمكن لأوبك أن تتوقع بها إنتاج النفط خارج دول المنظمة.

وقال “لا أتوقع تغيرات كبيرة في المعروض ولذا ستظل الأسعار داخل النطاق ذاته الذي لازمته منذ مطلع نوفمبر تشرين الثاني.

تتناقض تصريحات باركندو أيضا مع توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء بأن إنتاج الولايات المتحدة من النفط بصدد تسجيل مستويات قياسية مرتفعة جديدة هذا العام والعام القادم.

وقال معهد البترول الأمريكي يوم الأربعاء إن مخزونات الخام تراجعت على غير المتوقع 541 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني، بينما توقع المحللون زيادتها 1.6 مليون برميل يوميا. وارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، حسبما

أظهرته بيانات المعهد.