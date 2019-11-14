فلكية جدة: بداية عودة «الجوزاء» لسماء السعودية مساءاً

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة أن مجموعة نجوم الجبار أو الصياد أو كما تعرف عند العرب “الجوزاء” تعتبر من أبسط المجموعات النجمية التي يمكن التعرف عليها بسهولة تشرق بساعات قبل منتصف الليل أواخر نوفمبر ومطلع ديسمبر و سترصد بسماء السعودية والمنطقة العربية لعدة اشهر مقبلة.

وكما سيظهر للعين المجردة فإن نجوم الجوزاء ستكون مستلقيه على جانبها وتشير إلى الأعلى عند بداية إرتفاعها في السماء نحو الأفق الشرقي ويعتبر أكثر جزء ملاحظا في هذه المجموعة النجمية يسمى “الحزام” وهو عبارة عن ثلاثة نجوم متوسطة اللمعان في خط ظاهري قصير ويمكن ملاحظة المع نجمين في هذه المجموعة النجمية ” منكب الجوزاء” و ” رجل الجبار”.

وبتقدم ساعات الليل ونتيجة لدوران الأرض حول نفسها سترتفع نجوم الجوزاء وسوف تصل هذه النجوم الى أعلى نقطة في السماء بعد منتصف الليل حسب التوقيت المحلي في هذا التوقيت من السنه.

ومثل جميع النجوم فإن نجوم الجوزاء تشرق مبكرة بأربع دقائق كل يوم أو حوالي ساعتين مبكره كل شهر، لذلك إذا رصدت نجوم الجوزاء حاليا بالأفق الشرقي عند الساعة 9 مساء سترصد في نفس المكان من السماء بعد حوالي شهر من الآن عند الساعة 7 مساء.

واذا رصدت باتجاه الأفق الجنوبي عند الساعة 1:30 بعد منتصف الليل حاليا ستكون في نفس الموقع عند الساعة 11:30 مساء أواخر ديسمبر القادم.

ويرجع السبب في تغير موقع نجوم الجوزاء وبقية النجوم الى دوران الأرض حول الشمس فمع تقدم الأرض في مدارها فإن منظر النجوم بالنسبة لنا ينحرف ويتغير .