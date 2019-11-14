آل الشيخ : مباراة اعتزال ياسر القحطاني في الأول من ديسمبر

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه أن الأول من كانون أول/ديسمبر المقبل سيكون موعدا لمباراة اعتزال ياسر القحطاني، قائد نادي الهلال الأسبق والمنتخب

السعودي.

ونشر آل الشيخ فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”اليوم الخميس، كشف فيه أن يوم 1 كانون أول/ديسمبر المقبل هو موعد مباراة اعتزال القحطاني.

وستكون المباراة بين الهلال وفريق يضم كوكبة من نجوم الكرة العالميين،أبرزهم فرانشيسكو توتي، أندريه بيرلو، روبين فان بيرسي، وصامويل إيتو.

وكان سامي الجابر نجم نادي الهلال أعلن عبر فيديو متداول عن موعد حفل اعتزال القحطاني حيثُ قال خلاله :”في حفل اعتزال ضخم، نشاهد آخر مباراة لقناص الهلال ياسر القحطاني في حفل يليق بإنجازاته وأهدافه التاريخية التي أمتعت كل الجماهير”.

وانتقل القحطاني إلى نادي الهلال في صيف 2005 قادما من القادسية ليبدأ مسيرة ذهبية بقميص الموج الأزرق تضمنت قضاء فترة إعارة قصيرة مع العين الإماراتي في 2011.

ولعب القحطاني 155 مباراة مع الهلال في مختلف البطولات، وسجل 77 هدفاً وصنع عشرة أهداف.

كما يملك القحطاني سيرة ذاتية دولية مميزة مع منتخب السعودية الذي مثله

في 112 مباراة وسجل خلالهم 42 هدفاً.