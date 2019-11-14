كاوست تمنح طالبة موهوبة من الطائف منحة دراسية إلى إيرلندا

هنأت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارة الموهوبات، الطالبة لمى فهد القثامي من الثانوية الرابعة بالحوية إحدى طالبات مشروع باحث المستقبل، لحصولها على منحة دراسية من كاوست إلى إيرلندا.

وقدمت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية مها الزايدي، التهنئة للطالبة ولأسرتها ومدرستها، ومكتب التعليم بالحوية، مقدمة الشكر لهم على الدور الفاعل المقدم للطالبة، ومثمنة لمديرة إدارة الموهوبات غالية العتيبي، ومشرفة الموهوبات مها الثبيتي، منسقة باحث المستقبل والمشرفات متابعة الطالبة ودعمها لتحقيق التميز.

جاء ذلك في إطار التعاون البناء بين إدارة الموهوبات وجامعة الطائف, لخدمة الطالبات الموهوبات في مجال البحث العلمي، وحظيت الطالبة لمى على المنحة من ضمن خمس طالبات مشاركات في البحث العلمي.

يذكر أن هذا المشروع يتبنى الطالبات الواعدات في هذا المجال، تحت إشراف أكاديمي ليصبحن باحثات متميزات يتمكن من خدمة الوطن .