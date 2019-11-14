جامعة شقراء تنظم مؤتمرًا دوليًا عن “الثورة الصناعية الرابعة”.. هذه أهدافه ومحاوره

أنهت جامعة شقراء كافة الاستعدادت لتنظيم “مؤتمر الثورة الصناعية الرابعة ودورها في تحقيق رؤية المملكة 2030”، في بادرة انفردت بها جامعة شقراء على مستوى الجامعات السعودية، وذلك خلال الفترة من ١٩-٢١/٧/١٤٤١ هـ الموافق من ١٤-١٦/مارس/٢٠٢٠م .

وبدأت الجامعة، التهيئة لتنظيم المؤتمر منذ شهر شعبان الماضي، وأخدت الموافقات اللازمة لتنظيم المؤتمر، الذي جاء مواكبًا ومتماشيًا مع قرارات مجلس الوزراء التي صدرت أمس الأول وذلك بشان مناقشة توقيع الاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي لإنشاء فرع لمركز الثورة الصناعية الرابعة للمنتدى، الذي يعد الخامس على مستوى العالم، وما سيوفره من مساحة لتطوير آليات وخطط عمل وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في المملكة، والإسهام في تبني التقنية وأفضل الممارسات إقليمياً ودولياً.

وجاءت بادرة جامعة شقراء التي انفردت بها، إنطلاقا من رؤية ورسالة الجامعة، ولكون الثورة الصناعية الرابعة تعد من أهم الممكنات لتحقيق رؤية المملكة 2030، والتزاما من الجامعة بدورها الحيوي المؤثر كونها من المؤسسات الرئيسية المسؤولة عن التعليم في المملكة.

ويهدف المؤتمر إلى إبراز الثورة الصناعية الرابعة كممكن أساسي لتحقيق رؤية 2030، واستشراف معالم التحديات في ظل الثورة الصناعية الرابعة، وإبراز اثر الجهود العلمية الحديثة في التقنيات الرقمية المساهمة في الثورة الصناعية الرابعة.

كما يهدف المؤتمر لاستشراف دور الجامعات في الثورة الصناعية الرابعة، وبحث أهم التحديات في ظل الثورة الصناعية الرابعة إضافة لتبادل الخبرات العلمية والبحثية في جلسات ونقاشات المؤتمر.

وحدد المنظمون، محاور المؤتمر في مناقشة الثورة الصناعية الرابعة ورؤية المملكة 2030، والثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد، والابتكار، والتحولات المرافقة، والتحولات المجتمعية، والتقنيات الرقمية المساهمة.

وسيشارك في المؤتمر المؤسسات الحكومية والشركات، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وصندوق التنمية الصناعية، كما سيشارك عدد من المسؤولين في مكاتب تحقيق رؤية 2030 في جميع القطاعات الحكومية، وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية والمسؤولين في وزارة التعليم، والباحثين والمهتمين.

يذكر أن الجهات المنظمة في الجامعة بدأت في استقبال مشاركة الخبراء الوطنيين والدوليين ، كما تمت تهيئة صفحة للمؤتمر لاستقبال البحوث العلمية وتحكيمها وإجازتها للمتخصصين والمهتمين بموضوع المؤتمر.