الفريق الطبي: انتهاء عملية فصل التوأم السيامي الليبي خلال ساعة

أعلن الفريق الطبي لعملية فصل التوأم السيامي الليبي “أحمد ومحمد”، بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عملية فصل التوائم السيامية الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة، انتهاء عملية فصل التوأم السيامي الليبي خلال ساعة.

وقال الفريق الطبي، إنه سيختصر وقت العملية من 15 ساعة كما هو مقرر إلى فترة أقل، وعقب الانتهاء سيتم نقل التوأم إلى العناية المركزة.

ويتكون الفريق من 35 متخصصًا من الأطباء والجراحين والفنيين وكادر التمريض، وشخصت حالة التوأم السيامي الليبي بالالتصاق في أسفل البطن والحوض ولكل منهما طرف سفلي واحد، ويشتركان في طرف سفلي ثالث مشوه، كذلك في الجهاز البولي والتناسلي الداخلي، ولهما عضو ذكري تناسلي بولي خارجي واحد، ويشتركان أيضًا في آخر الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة وفتحة الشرج وعظام الحوض.