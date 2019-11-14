فاجعة الجوبة.. 4 وفيات بينهم معلمة وطالبتين في حادث مروري

أسفر حادث مروري صباح اليوم الخميس، في الجوبة بمحافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض، عن وفاة معلمة وطالبتين، ووافد من الجنسية السودانية كان يقود المركبة فيما أصيبت طالبات أخريات.

ونعت إدارة تعليم وادي الدواسر، عبر حسابها بموقع التواصل “تويتر”، ضحايا الحادث، قائلة: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. تنعي إدارة تعليم وادي الدواسر وفاة معلمة وطالبتين في حادث مروري صباح اليوم، رحمهن الله وأسكنهن فسيح جناته وألهم ذويهن الصبر والسلوان، وندعو الله بالشفاء العاجل لبقية الطالبات المصابات في الحادث”.

وذكرت مصادر، أن الهلال الأحمر بوادي الدواسر، باشر حادث مركبة كانت تقل طالبات، مضيفة أنه أنقذ إحدى الطالبات المصابات بعد إجراء إنعاش قلبي رئوي لها لحين استعادتها النبض.

وأضافت المصادر، أنه تم نقل المصابات في الحادث إلى مستشفى وادي الدواسر العام، بينما تم نقل حالات أخرى إلى المستشفى العسكري.

واطمأن المساعد للشؤون التعليمية بوادي الدواسر، على حالة المصابات بمقابلة ذويهن والمختصين بمستشفى القوات المسلحة والمستشفى العام، مقدمًا شكره لهم وللجهات الأمنية والهلال الأحمر بالمحافظة لجهودهم.