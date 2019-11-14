أوبك: ارتفاع حاد في إنتاج النفط السعودي خلال أكتوبر

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، اليوم الخميس، إن إنتاج النفط الخام السعودي ارتفع بشكل حاد في أكتوبر بعد تراجعه الشهر السابق على خلفية هجوم أرامكو الإرهابي.

وبلغ إنتاج النفط الخام في جميع بلدان أوبك 29,650 مليون برميل يوميًا في أكتوبر بزيادة 943 ألف برميل يوميًا مقارنة مع سبتمبر.

وأضافت حسب ما أعلنته وكالة الأنباء الفرنسية، أن السبب الرئيسي هو زيادة الإنتاج السعودي بنسبة 1,094 مليون برميل في اليوم، حيث بلغ حجمه 9,890 مليون برميل يوميًا، أي أكثر بكثير من الكميات التي أنتجت في سبتمبر وبلغ حجمها 8,796 مليون برميل يوميًا.