العراق ينتفض ضد إيران في الدقائق الأخيرة بتصفيات كأسي آسيا والعالم

خطف المنتخب العراقي فوزًا غاليًا على ضيفه الإيراني 2 / 1، اليوم الخميس، في منافسات

الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثالثة بتصفيات كأس العالم 2022، وكأس أمم آسيا 2023 بالصين، والتي شهدت أيضًا تعادل هونج كونج والبحرين سلبيًا.

وتقدم المنتخب العراقي في الدقيقة 11 عن طريق مهند علي، قبل أن يسجل أحمد نور الله هدف التعادل للمنتخب الإيراني في الدقيقة 25، وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع سجل علاء عباس هدف الفوز للمنتخب العراقي.

وكان المنتخب الإيراني أكمل المباراة بعشر لاعبين منذ الدقيقة 81، حيث تلقى قائده مسعود شجاعي بطاقة حمراء بعد تدخل عنيف ضد لاعب العراق أمجد عطوان.

ورفع المنتخب العراقي رصيده إلى عشر نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، فيما يحتل المنتخب الإيراني المركز الثالث برصيد ست نقاط.

خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت منتخب هونج كونج لكرة القدم بضيفه منتخب البحرين اليوم الخميس، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2023 بالصين وكأس العالم 2022.

وفشل المنتخبان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع المنتخب البحريني رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني، خلف العراق المتصدر بفارق الأهداف، كما رفع منتخب هونج كونج رصيده إلى نقطتين في المركز الرابع.