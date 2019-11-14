ميسي يصل إلى #الرياض للمشاركة في لقاء #سوبر_كلاسيكو ضد #البرازيل

وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الرياض، برفقة بعثة المنتخب الأرجنتيني والذي سيواجه المنتخب البرازيلي في بطولة سوبر كلاسيكو الودية والتي تنظمها المملكة، تحت رعاية هيئة الترفيه وبالاشتراك مع الهيئة العامة للرياضة وسيلتقي المنتخبان يوم غدٍ على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

سبق وأن زار ميسي المملكة في 2012م بشهر فبراير حيث التقى الأخضر السعودي أمام الأرجنتين على ملعب إستاد الملك فهد الدولي وانتهى اللقاء آنذاك بالتعادل السلبي.

وهذه هي المرة الثانية التي يلتقي فيها البرازيل و الأرجنتين بالمملكة ببطولة سوبر كلاسيكو حيث التقيا الموسم الماضي وانتهى اللقاء بينهما بهدف دون رد لصالح البرازيل وأقيم اللقاء على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بالجوهرة بجدة.