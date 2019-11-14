بومبيو: القتال ضد تنظيم داعش مستمر

تعتزم الحكومة الأمريكية، مواصلة القتال ضد عناصر تنظيم داعش وتعزيز منع ظهوره في أجزاء أخرى من العالم، وذلك عقب قتل زعيم التنظيم الإرهابي أبو بكر البغدادي.

صرح بذلك وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، خلال مؤتمر للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش.

وقال: “لا يمكننا الآن أن نتوقف”، مشددًا على أن الولايات المتحدة ستواصل قيادة المعركة أيضًا في المستقبل.

وأضاف بومبيو، قائلا: “يجب أن نتأكد من أن تنظيم داعش لن يستعيد قوته ثانية أبدًا”.

وأوضح بومبيو، أن الميليشيات الإرهابية تمثل أيضا تهديدا خارج كل من سوريا والعراق، ويجب أن يركز التحالف المناهض لداعش على منطقة غرب أفريقيا ومنطقة الساحل لإحباط هجمات التنظيم.

وتابع بومبيو: “الحرب ضد داعش هي فترة اختبار طويلة للإرادات”، مبينا أن هذه الحرب تدور بين الحضارة والهمجية.

في الوقت نفسه، دعا بومبيو مجددا الشركاء الدوليين إلى استرداد مقاتلي داعش الذين ألقي القبض عليهم في كل من سورية والعراق، المنحدرين من هذه الدول.

وتشير التقارير الصادرة عن التحالف المناهض لداعش بقيادة الولايات المتحدة إلى أن التنظيم فقد هيمنته السابقة في العراق وسوريا وتمت هزيمته عسكريا، مبينة أنه لا يزال هناك ما بين 14 ألفا و 18 ألفا من عناصر داعش متواجدين بالمنطقة، منهم 3000 أجنبي.

كانت القوات الخاصة التابعة للجيش الأمريكي تعقبت زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في نهاية أكتوبر الماضي داخل منزل بشمال غرب سوريا، وقالت المصادر الأمريكية إنه انتحر عبر سترة ناسفة.

أكد التنظيم لاحقا وفاة البغدادي وعين أبو إبراهيم الهاشمي القرشي خلفا له.