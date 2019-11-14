بشكل مؤقت.. “التعليم” تعلن إيقاف خدمات نظام نور للتحديث

أعلنت وزارة التعليم عن توقف خدمات نظام “نور” اعتبارا من اليوم الخميس وحتى يوم السبت ١٩/٣/١٤٤١ الساعة الثالثة عصرًا، لوجود عملية تحديث في مركز بيانات وزارة التعليم، ويشمل الإيقاف خدمات نظام نور والخدمات المرتبطة به (بوابة المستقبل)، والمقدمة من خلال قناة التكامل الموحدة لوزارة التعليم.

كما أكدت الاستعداد لتعديل النظام وحذف التقييمات الخمس للمرحلة الابتدائية، والرصد من جديد للفترة الأولى وبعد إضافة ⁧‫الاختبار التحريري.