تنبيهات مبكرة.. أمطار رعدية ورياح شديدة على هذه المناطق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم إنذارات مبكرة لعدد من المناطق، حذرت فيها من سحب رعدية ممطرة، مع نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

وشملت التنبيهات تبوك، وتتضمن محافظات و المراكز “الوجه – أملج – تبوك – تيماء – ضباء”، بداية الإنذار الساعة: 11:00 ص الخميس الموافق 17-03-1441، وينتهي الساعة: 01:00 ص الجمعة الموافق 18-03-1441.

كما شمل منطقة مكة المكرمة وتضم “أضم – الجموم – الطائف – العاصمة المقدسة – العرضيات – الكامل – الليث – جدة – خليص – رابغ – ميسان”.

يبدأ الإنذار الساعة: 11:00 ص الخميس الموافق 17-03-1441، وينتهي الساعة: 12:00 ص الجمعة الموافق 18-03-1441.

وفي منطقة حائل حذرت من أمطار متوسطة إلى غزية على محافظات “الحائط – السليمي – الشملي – الشنان – الغزالة – بقعاء – حائل”.

وتشمل التأثيرات المصاحبة للحالة نشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيول، وشبه انعدام في الرؤية.

وفي المدينة المنورة وتشمل “الحناكية – العلا – العيص – المدينة المنورة – المهد – بدر – خيبر – وادي الفرع – ينبع”، حذرت الأرصاد من

أمطار رعدية، مصحوبة برياح شديدة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تتأثر أجواء معظم مناطق المملكة بحالة عدم استقرار، بداية من السبت القادم إلى الأربعاء.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تتمثل في هطول أمطار رعدية غزيرة، ورياح شمالية وجنوبية نشطة، تصل سرعتها إلى 45 كيلومتراً/ ساعة، ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

وأشارت إلى أن المناطق المتأثرة هي تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل وجازان والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية والقصيم والرياض وعسير.