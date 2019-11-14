مصر تحذر من ممارسات تركيا لتغيير التركيبة السكانية في شمال سوريا

شارك وزير الخارجية المصري سامح شكرى، اليوم الخميس، فى الاجتماع الوزارى للمجموعة المصغرة حول سوريا، لبحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحة السورية وسُبل الدفع قدماً بالتسوية السياسية للأزمة هناك.

وصرح المُستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن شُكرى استعرض خلال مداخلته بالاجتماع مُحددات الموقف المصرى تجاه الأزمة السورية، كما رحب ببدء عمل اللجنة الدستورية مؤخراً فى جنيف، داعياً الأطراف السورية إلى تغليب المصلحة الوطنية خلال الجولات المُقبلة لأعمال اللجنة، وذلك بالتوازى مع تكثيف العمل على سائر عناصر التسوية السياسية فى سوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254.

وأضاف حافظ أن مُداخلة وزير الخارجية تناولت تداعيات الأوضاع فى مناطق الشمال والشرق السورى على خلفية العدوان التركى الأخير، وما يرتبط بذلك من آثار سلبية على مسار محاربة تنظيم داعش الإرهابى فى سوريا والمنطقة، فضلاً عن مغبة الممارسات التركية الهادفة إلى تعديل التركيبة السكانية فى شمال سوريا بما يخدم السياسات التوسعية لتركيا.

وفى نهاية مداخلته، أكد شكرى التزام مصر بدعم جهود تسوية الأزمة السورية بالسُبل السلمية، والعمل على محاربة والقضاء على الإرهاب، بما يحفظ وحدة سوريا وسلامة واستقرار أراضيها، ويُلبى تطلعات الشعب السورى الشقيق.