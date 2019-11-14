القبض على لص وأخيه قاما بالسطو المسلح على محل تموينات غذائية في الدمام

تمكنت شرطة الدمام من القبض على لص وأخيه بعد أن قاما بالسطو المسلح على محل تموينات غذائية بالدمام و سلب عامل بالمحل وتهديده بسلاح أبيض .

وصرح المتحدث باسم شرطة الشرقية في بيان ،اليوم، بأن نتائج المتابعات الأمنية لجرائم الأموال أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر بعد توفر الدلائل عن تورطه في سرقة محل تموينات غذائية في الدمام بمساعدة أخيه وسلب عامل المحل تحت تهديد السلاح الأبيض.

وأكد أنه تم إيقاف المواطن الذي اعترف بجريمته بمشاركة أخيه ، حيث جرى اتخاذ الاجراءات النظامية ضدهما.