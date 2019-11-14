وزارة الاتصالات تطلق برنامج المصدر المفتوح

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، عن إطلاق برنامج متكامل للمصدر المفتوح (مصدر) والذي يعتبر أحد أهم المبادرات الاستراتيجية في استراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وبرنامج التحول الوطني 2020. ويهدف البرنامج للاستفادة من منظومة المصدر المفتوح بما يساهم في تنمية التقنية وتعزيز المحتوى المحلي والعمل على بيئة مستدامة مما يضمن الفعالية في رحلة التحول الرقمي وخفض التكاليف وتحفيز الابتكار الرقمي.

حيث أكد الدكتور أحمد الثنيان وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتنمية التقنية والقدرات الرقمية أن إطلاق “برنامج المصدر المفتوح” يأتي لتعظيم المحتوى المحلي وتحفيز الابتكار الرقمي ودعم حلول المصدر المفتوح، وتمكين القطاعات المختلفة والشركات المحلية ورواد الأعمال والافراد المتطوعين من دخول منظومة المصدر المفتوح، وترسيخ مفهوم العطاء والمشاركة، لبناء مجتمع رقمي فعال في المملكة العربية السعودية؛ ولدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكتنا الغالية.

كما أوضح سعادته ان البرنامج الذي تم اطلاقه يشمل على عدة مبادرات تضمنت: تحفيز تبني حلول مفتوحة المصدر لرقمنة القطاعات المختلفة (الحكومي، الصناعي، المنشآت المتوسطة والصغيرة، والقطاع الغير ربحي)، ومحفزات نوعية تشجع الشركات ورواد الأعمال من دخول السوق، بالإضافة لبرامج تهدف لتوعية وتأهيل القدرات في هذا المجال، وتحفيز الباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال. مؤكداً على أن البرنامج تحقق بالتعاون الهادف والشراكة المثمرة مع الجهات في القطاعات العامة والخاصة والغير ربحية التي شاركت في إطلاقه.