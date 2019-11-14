سماع دوي انفجار في غزة وسط تحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية

دوت صافرات الإنذار في مستوطنات يهودية قرب الحدود مع قطاع غزة، مساء الخميس، حسبما أعلن المركز الفلسطيني للإعلام.

وذكرت موقع “سكاي نيوز” عربية، بإنه تم إطلاق قذيفتين صاروخيتين من غزة على جنوب إسرائيل.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اعتراض قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة على مستوطنات قرب الحدود الجنوبية للقطاع.

وقال جيش الاحتلال، إنه اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، حسبما ذكرت “سكاي نيوز” عربية.

ودوت صافرات الإنذار في عدد من المستوطنات الاسرائيلية دون ان تتبني أي جهة المسؤولية عن الصواريخ.