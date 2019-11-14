جوجل تعلن عن سياسة إعلانية جديدة لحماية خصوصية المستخدمين

أعلنت شركة جوجل إنها ستجري تغييرات على تكنولوجيا الإعلانات لديها من أجل حماية خصوصية المستخدمين

بصورة أفضل، بعد التدقيق الذي خضعت له من قبل أجهزة رقابية في الاتحاد الأوروبي، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الخميس.

وابتداء من فبراير، لن تكشف جوجل عن معلومات للمشاركين في مزاد الإعلانات الخاص بها حول نوع المحتوى على موقع إلكتروني أو صفحة يمكن أن يظهر فيها الإعلان، حسبما ذكرت شركة “ألفابت”، الشركة القابضة لجوجل في منشور عبر مدونة اليوم الخميس.

ويعد هذا النوع من استهداف العملاء سببا رئيسيا وراء تمكن جوجل من الاستحواذ على الجزء الأكبر من الإعلانات عبر الإنترنت.

ولا تعلن جوجل عن حجم مبيعاتها من الإعلانات عبر الإنترنت، ولكنها كثيرا ما تشير إلى الإعلانات التي يتم تنسيقها عن طريق برامج كمحرك رئيسي لنمو إيراداتها.