عاجل.. بعد ارتفاع أسعار البنزين في ايران محتجون يحرقون أول محطة وقود في العاصمة الايرانية طهران

أحرق محتجون غاضبون في العاصمة الايرانية طهران أول محطة للوقود بعد القرار برفع أسعار المحروقات بما فيها البنزين والغاز.

وشهدت عدة مدن إيرانية احتجاجات بعد منتصف الليل بعد تطبيق قرار رفع أسعار البنزين حيث اصطفت طوابير سيارات المواطنين الذين امتنعوا عن تعبئة الوقود بالأسعار الجديدة مطالبين بإلغاء القرار.

ووفقا للقرار الصادر عن المجلس الاقتصادي الأعلى في إيران والشركة الوطنية للمنتجات النفطية، فقد أصبح سعر ليتر البنزين 3 آلاف تومان ( حوالي 36 سنتا) لليتر الواحد بعد ما كان 1000 تومان فقط (حوالي 12 سنتا).

ووفقا للقرار، سيكون هناك بنزين مقنن بشكل محدود لأصحاب سيارات الأجرة والسيارات الشخصية بسعر 1500 تومان لليتر الواحد.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل في إيران العديد من الصور والمقاطع التي تظهر مئات المواطنين في كل من أصفهان والأهواز وأرومية وهم يقفون في طوابير طويلة في المحطات بينما تنتشر أعداد كبيرة من قوات الأمن ووحدات مكافحة الشغب قرب المحطات.