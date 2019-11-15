«الحراسات الأمنية» برنامج تدريبي بتعليم الطائف

نفذت مساعدة مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية في تعليم الطائف إبتسام النفيعي بقاعة التدريب بالادارة ولمدة يومين متتاليين البرنامج التدريبي (الحراسات الأمنية ) لحارسات الأمن بالمدارس.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز وتطوير مفاهيم السلامة لدى حارسة الأمن بالمدرسة وتوضيح مهامها وواجباتها المكلفة بها.

وأكدت النفيعي خلال كلمة لها على أهمية سجل الزوار وضرورة تفعيله بالشكل المطلوب والتحقق من هوية الزائرات والقيام بالمهام الأمنية، وتوضيح كيفية التعامل مع الزوار، وأهمية تقديم الخدمات لهم، وإبلاغ القائدة عند الاشتباه بأي مصدر خطر في المدرسة

وقد تضمن البرنامج عددًا من المحاور شملت تأهيل وتدريب حارسات الأمن بالمدارس على أفضل المهارات والممارسات لتحقيق السلامة في المنشأة التعليمية، وإكساب حارسة الأمن القدرات لمواجهة الحدث ، واستعراض أهم المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المنشأة التعليمية وشرح مبادئ الإسعافات الأولية وقواعدها.

كما تخلل اللقاء تدريب عملي للحارسات بالمدارس على استخدام أجهزة السلامة والإنذار والإطفاء التعامل معها في الحالات الطارئة، وشرح الخطوات الإجرائية التي يجب على حارسة الأمن بالمدرسة القيام بها في الحالات الطارئة، وذلك بالمشاركة مع لجنة السلامة والطوارئ بالمدرسة ، وتقديم الدعم بالإسعافات الأولية بالتعاون مع منسقة الأمن والسلامة في المدرسة والمرشدة الطلابية.

واختتم البرنامج بالرد على تساؤلات واستفسارات المتدربات، وشكر الحاضرات على تفاعلهن والحرص على حضور البرامج التدريبية والاستفادة منها.