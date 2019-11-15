إسرائيل تنهزم بجامعة هارفارد الامريكية.. الطلاب إنسحبوا من محاضرة المستوطنات واحرجوا القنصل اليهودي 

احتجاجا على استضافة جامعة هارفارد لقنصل الاحتلال داني دايان لتقديمه محاضرة بعنوان “الاستراتيجية القانونية للمستوطنات الإسرائيلية” انسحب طلاب الجامعة من المحاضرة التي نظمت في إحدى قاعات كلية الحقوق التابعة للجامعة.

وفي بداية حديث دايان صرخ أحد الطلاب قائلا: “المستوطنات إبادة جماعية” و من ثم غادر القاعة ووقف العشرات من الطلاب وهم يحملون لافتات كتب عليها “المستوطنات هي جريمة حرب”.

حيث شوهد في المحاضرة طلاب يحملون يافطات تحمل عبارات للاحتجاج ضد سلطات الإحتلال والجاليات اليهودية في يهودا والسامرة.

وبعد خروج الطلاب أكمل دايان المحاضرة أمام مدرجات شبه فارغة ولم يعلق على احتجاج الطلاب، وشكر عبر حسابه على تويتر إدارة الجامعة الأميركية على استضافته.

ويأتي الإنسحاب احتجاجا على استضافة الجامعة لقنصل في حكومة الاحتلال، في الوقت الذي يتزامن فيه تعرض قطاع غزة للقصف من طائرات الاحتلال، ورفضا لسعي المسؤول في حكومة الإحتلال لإضفاء شرعية على سياسة تل أبيب في السطو على أراضي الضفة الغربية لإقامة مستوطنات يهودية.