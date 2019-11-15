بالصور: حلقات جامع الزبيدي تحتفي بحافظي القرآن

بحضور مدير عام جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة الأستاذ عبدالعزيز فتني احتفت حلقات التاج بجامع الزبيدي بختم الطالبين عبدالرحمن صادق السميري وعمر قاسم القاضي لكتاب الله عز وجل وذلك وسط حضور أهالي حي الواحة.

الحفل والذي شهد تلاوة الطالبين لآخر آيتين بسورة البقرة ، تنوعت فيه الفقرات والإشادات ، حيث أثنى مدير عام خيركم على القائمين على حلقات جامع الزبيدي مبيناً أنهم يربون جيلاً قرآنياً وسطياً يحفظ كتاب الله ويعمل به ، وبذلك يكون لبنة صالحة لوطنه ومجتمعه ، فيما وجه رسالة للمحتفى بهما بأن يتعاهدوا القرآن الكريم ولا يفارقوه لكي يكون لهم نوراً في الدنيا والآخرة.

وخلال الحفل قبّل الحافظين أولياء أمورهما وألبساهما الورد ، فيما عبرا عن شكرهما لكل من وقف بجانبهما ليتمّا حفظ كتاب الله وفي مقدمتهم الوالدين ومعلمو حلقات القرآن بجامع الزبيدي.

وفي الختام كرم فتني وإمام وخطيب الجامع الشيخ علي عسيري الحافظين وسط تأثر آبائهم والحضور والذين غالبت بعضهم الدموع فرحاً بالمحتفى بهما.