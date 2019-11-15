“المانشافت” يتأهب لحسم التأهل ليورو 2020

بعد السقوط المهين والمبكر في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا ، يتطلع يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني (مانشافت) إلى التأهل لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) لتكون خطوة مهمة وكبيرة على طريق التحول في مسيرة المانشافت وإعادة بناء

الفريق.

ويتأهب المنتخب الألماني لحسم بطاقة التأهل إلى يورو 2020 بعدما تغلب لوف على مشكلة الإصابات التي ضربت الفريق علما بأنه يتطلع الآن لمزيد من التقدم لهذا الفريق الشاب.

وكان لوف أعرب عن اقتناعه بالتطور في مستوى هذا الفريق الشاب والذي يقترب بشكل هائل من حسم بطاقة تأهله للبطولة الأوروبية المقررة منتصف العام المقبل.

ويستطيع المانشافت حسم بطاقة التأهل غدا السبت عندما يلتقي نظيره البيلاروسي في مونشنجلادباخ.

وإذا لم يحسم تأهله غدا، فإنه يستطيع الحسم عبر الفرصة الأخيرة في التصفيات للتأهل المباشر عندما يستضيف منتخب إيرلندا الشمالية في فرانكفورت يوم الثلاثاء المقبل.

وحقق المانشافت خمسة انتصارات مقابل هزيمة واحدة في ست مباريات خاضها في المجموعة الثالثة بالتصفيات حتى الآن ليقتسم صدارة المجموعة مع نظيره الهولندي برصيد 15 نقطة لكل منهما وبفارق ثلاث نقاط أمام إيرلندا الشمالية فيما خرج منتخبا بيلاروس واستونيا من سباق التأهل المباشر مبكرا.

وقال أوليفر بيرهوف مدير الاتحاد الألماني للعبة:”بشكل مبدئي، سيكون أمرا جيدا أن نحسم التأهل عبر المباراة الأولى، هذا هو الهدف”.

ومع وجود ثمانية شهور ما زالت تفصل الفريق عن يورو 2020، فإن المانشافت يمكنه مواصلة العمل والتقدم.

وأشاد لوف بروح الفريق وتطوره الإيجابي بشكل عام ولكنه يدرك أن الفريق بحاجة لكثير من التطوير إذا أراد استعادة مكانته التقليدية كأحد المرشحين بقوة للفوز في البطولات الكبيرة والتي كان أحدث ألقابه فيها خلال مونديال 2014 بالبرازيل.

وقال لوف لدى استدعاء قائمته للمباراتين إنه يتمنى مزيدا من التقدم لهذا الفريق الذي لا يزال شابا. وأوضح: “حتى في إعادة البناء، تحتاج لاستمرارية معينة”.

وكانت الإصابات من أكبر العقبات التي واجهت لوف في محاولاته لإيجاد الانسجام داخل صفوف الفريق.

وخرج كاي هارفيتز وماركو ريوس قبل أيام من قائمة الفريق الذي يعاني بالفعل من غياب نيكلاس سوله وليروا ساني وجوليان دراكسلر وأنطونيو رويدجر وتيلو كيهرر ومارسل هالشتينبرج وكيفن تراب.