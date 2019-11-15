شاهد التفاصيل: فتح باب القبول بقوات الأمن الخاصة

أعلنت قوات الأمن الخاصة برئاسة أمن الدولة عن فتح باب القبول والتسجيل لراغبي الإلتحاق بالخدمة العسكرية للرتب التالية (رقيب، وكيل رقيب، جندي اول) وسوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 21 /3 /1441هـ الساعة العاشرة صباحاً وحتى يوم الخميس الموافق 24 /3 /1441هـ الساعة العاشرة صباحاً، وفق الشروط والمؤهلات التالية:

شهادة البكالوريوس في التخصصات (هندسة شبكات حاسب، علوم حاسب، أمن معلومات، قانون، لغة انجليزية، إدارة مالية، نظم معلومات إدارية، محاسبة، إحصاء)

وكيل رقيب أمن

الشهادة الجامعية المتوسطة في التخصصات (تقنية المعلومات، محاسبة، سكرتير تنفيذي، الكترونيات ، اتصالات، ميكانيكا سيارات، إدارة مالية)

جندي اول أمن

شهادة الدبلوم سنة إلى سنتين في التخصصات (شبكات حاسب، محاسبة، رقابة مالية، إدارة موارد بشرية، برمجة حاسب، سكرتير تنفيذي، دعم فني، الكترونيات وتحكم الي، تبريد وتكييف، اتصالات)

على أن تتوفر بالمتقدم الشروط التالية: أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثني من نشاء مع والدية أثناء خدمتهم في خارج المملكة.

أن لا يقل عمر المتقدم عن (17) سنه ولا يزيد عن (30) سنة وأن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.

إن لا يقل طول المتقدم عن (170سم) وأن لا يكون متزوج من غير سعودية وأن لا تكون له خدمة سابقه بأي جهة حكومية وحصوله على المؤهل الدراسي المطلوب.

ان يكون نوع الدراسة انتظام وان لايقل تقديره عن جيد.

إن يكون لائقاً طبياً وغير مصاب بالصرع أو الأمراض النفسية.

تحري الدقة والتأكد من صحة المدخلات قبل تقديم الطلب علما بأنه سيتم استبعاد جميع الطلبات الغير صحيحة.

ضرورة طباعة طلب الوظيفه الإلكتروني والاحتفاظ بنسخه منه.

رابط بوابة أبشر توظيف ( https://jobs.sa )