متظاهرون عراقيون يغلقون ميناء أم قصر #العراق_ينتفض

أكدت مصادر عراقية، أن متظاهرين أغلقوا مساء أمس الخميس ميناء أم قصر في محافظة البصرة.

وقالت المصادر إن عشرات المتظاهرين أغلقوا، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الخميس، ميناء أم قصر مرة أخرى من جديد، مشيرة إلى أن المتظاهرين منعوا دخول الشاحنات باتجاه مدخل الميناء، وفقاً لما ذكرته “السومرية نيوز” اليوم الجمعة.

وسبق أن أغلق محتجون مدخل ميناء أم قصر مطلع الشهر الحالي، فيما أشار المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية إلى أن إغلاق المحتجين للميناء كلف البلاد ما يزيد عن 6 مليارات دولار.