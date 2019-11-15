أسعار الذهب تهبط وسط شهية للمخاطرة

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وسط شهية للمخاطرة أوقدتها تصريحات من المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو بأن الولايات المتحدة تقترب من اتفاق

تجارة مرحلي مع الصين.

وبحلول الساعة 0754 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.5 بالمئة إلى 1464.17 دولار للأوقية (الأونصة)، لكن المعدن بصدد الصعود نحو 0.4 بالمئة هذا الأسبوع.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.6 بالمئة إلى 1464.30 دولار للأوقية.

وقفزت الأسهم الآسيوية، مما نال من جاذبية الذهب كملاذ آمن، مقتدية بإغلاق ستاندرد اند بورز 500 على مستوى قياسي، في ظل تجدد الآمال في أن يكون أكبر اقتصادين في العالم بصدد اتفاق مرحلة 1.

كان كودلو قال أمس الخميس إن اتفاقا قد يبرم قريبا. وتراجعت الفضة 0.8 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 16.87 دولار للأوقية.

ويتجه المعدن لارتفاع نسبته 0.5 بالمئة هذا الأسبوع، في حين انخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 877.26 دولار للأوقية، متجها صوب خسارة أسبوعية بنسبة واحد بالمئة.

وفقد البلاديوم 0.3 بالمئة ليسجل 1731.08 دولار للأوقية، ليصبح بصدد تراجع نسبته 0.8 بالمئة للأسبوع بأكمله.