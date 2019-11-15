عاجل… شرطة تبوك تقبض على مهشم مركبة مواطنة بضباء

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، أنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض مركبة إحدى المواطنات للتكسير بأحد المراكز التابعة لمحافظة ضباء، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري -بفضل من الله- عن القبض على المتهم لارتكاب الجريمة، وهو مواطن بالعقد الرابع من العمر، مشيراً إلى أنه قد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأبان الغبان أن شرطة منطقة تبوك إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية تعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.