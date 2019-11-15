تهدف إلى سلامة الأغذية الواردة إلى المملكة.. “الغذاء والدواء” تطلق خدمة “الفسح باستخدام الذكاء الاصطناعي”

أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، خدمة “الفسح باستخدام الذكاء الاصطناعي”، وذلك ضمن مشاريع التحول الرقمي للهيئة.

وتهدف الخدمة لتقلّيص مدة توقف البضائع في المنافذ الحدودية، ومعرفة المخاطر المحتملة لكل شحنة من خلال تحليل قواعد البيانات، ضمان سلامة الأغذية والأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية الواردة إلى المملكة.

وقالت إن الخدمة مطبقة على جميع منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية، لافتة إلى أنها تحفر القطاع الخاص للاستثمار.