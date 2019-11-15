قنصلية المملكة في هونج كونج تحذر المواطنين: ابتعدوا عن هذه المناطق

طالبت القنصلية السعودية في هونج كونج، المواطنين، بالابتعاد عن مناطق الاحتجاجات لوقوع اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن.

وقالت في تغريدة لها عبر حسابها على “تويتر”، اليوم الجمعة: “حرصًا على سلامة المواطنين السعوديين في هونج كونج تود القنصلية التنبيه بالابتعاد وعدم التوجه إلى المناطق Hung Hom, Tseung Kwan O, Central, Mong Kok, Sheung Shui نظرًا لوقوع اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن وإغلاق العديد من الطرق هذا اليوم متمنين دوام السلامه للجميع”.