إنقاذ حياة مريض باكستاني تعرض للطعن بآلة حادة في السليل

تمكن فريق طبي من مستشفى السليل العام بقيادة استشاري الجراحة العامة الدكتور صلاح زيادة، من إنقاذ حياة مريض باكستانى يبلغ من العمر 26 عامًا إثر إصابته بطعنه فى الصدر غير نافذة وطعنة أخرى فى البطن نافذة أدت لخروج بعض الأحشاء خارج البطن.

وكان المريض، قد أحضر إلى قسم الطوارئ بمستشفى السليل العام فى حالة حرجة حيث كان يعاني انخفاضا شديدا في ضغط الدم وسرعة بضربات القلب وشحوب شديد بالوجه والشفتين وفى حالة فقدان جزئى بالوعى وانتفاخ بالبطن بسبب النزيف الداخلى الشديد ومن ثم تم إسعاف المريض سريعا بالمحاليل السريعه ونقل البلازما والدم والمغذيات اللازمة.

وتم إجراء الفحوصات اللازمة من أشعة على الصدر والتي أوضحت أن الصدر سليم من الداخل وتم عمل أشعة تليفزيونية على البطن والتى أكدت وجود نزيف شديد بالبطن وتم إحالة المريض إلى غرفة العمليات سريعا بعد إنعاشه وإجراء عملية استكشاف بالبطن وتبين وجود نزيف نشط وشديد بسبب إصابة الأوعية الدموية المغذية للأمعاء الدقيقة حيث تم إيقافه سريعا وتبين أيضا وجود ثقوب بالأمعاء الدقيقه فى ستة أماكن مختلفة وأيضا ثقب بالقولون المستعرض وثقب بالغشاء البريتونى الخلفى وتم التعامل مع كل هذه الإصابات بواسطة الفريق الطبي المعالج بقسم الجراحة العامة والأقسام الأخرى بمستشفى السليل العام حتى تحسنت حالة المريض واستقرت بعد العملية حتى تماثل للشفاء وهو بحالة جيدة حاليا وتم تناوله السوائل ثم الأطعمة اللينة ثم الأطعمة العادية.

من جهته قدم مدير مستشفى السليل العام الدكتور سعد عايض آل وديان، شكره وتقديره للفريق الطبي المعالج لحالة المصاب الباكستاني مؤكدًا حرص جميع العاملين بمستشفى السليل العام على تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين حسب الإمكانات المتاحة.