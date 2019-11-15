“الأرصاد”: تكون السحب الرعدية الممطرة على معظم مناطق المملكة غدا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد السبت في المملكة 19/ 3/ 1441 هجريًا، الموافق 16/ 11/ 2019، قائلة إنه من المتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، تبوك.

وقالت الهيئة، إن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، الشرقية.