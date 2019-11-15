مواطنون يطردون وفد حماس في عزاء بغزة: “برا برا.. حماس برا”

طردت جماهير حي الشجاعية في غزة وفد حركة حماس الذي جاء في اليوم الأخير لتقديم العزاء في القيادي بحركة الجهاد بهاء أبو العطا الذي قتل هو وزوجته بغارة إسرائيلية.

وكان ضمن الوفد الحمساوي القيادي محمود الزهار، وهتف المواطنون “برا برا.. حماس برا”، فيما أطلق مرافقو الوفد النار في الهواء قبل الانسحاب.

وقتل القيادي في “سرايا القدس”، الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي”، بهاء أبو العطا وزوجته أسماء، فجر الثلاثاء، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمنزله شرق مدينة غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان: “قتل مواطنان بينهما سيدة وأصيب ثلاثة في حي الشجاعية”.

وحمّل الاحتلال الإسرائيلي أبو العطا مسؤولية عمليات إطلاق القذائف الصاروخية على إسرائيل، خلال الأشهر الأخيرة، بحسب ما ذكر بيان للجيش الإسرائيلي.

وقال بيان جيش الاحتلال إن أبو العطا بمثابة “قنبلة موقوتة” كان يسعى لتنفيذ عملية في الأيام القريبة ضد الاحتلال، وهو ما كرره رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في بيان له.