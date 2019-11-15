أسعار_النفط ترتفع 2% رغم المخاوف من زيادة الإمدادات

ارتفعت العقود الآجلة للنفط بما يقرب من اثنين بالمئة، الجمعة، إذ عززت تصريحات لمسؤول أمريكي كبير التفاؤل حيال اتفاق تجارة أمريكي صيني، لكن المخاوف من ارتفاع إمدادات الخام تكبح الأسعار.

وارتفع خام القياس العالمي برنت 1.04 دولار، أو 1.7 بالمئة، إلى 63.32 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 96 سنتا، أو 1.7 بالمئة، ليسجل 57.73 دولار للبرميل.

والخامان في طريقهما لتسجيل ثاني مكسب أسبوعي لهما على التوالي. وبرنت بصدد الارتفاع 1.4 بالمئة بينما يتجه غرب تكساس الوسيط للصعود بنسبة 0.9 بالمئة.

وقال وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس في مقابلة على شبكة فوكس بيزنس اليوم الجمعة إن هناك احتمالية مرتفعة للغاية لتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق نهائي على المرحلة واحد من اتفاق تجارة مع الصين.

وقال روس “نحن الآن في طور التفاصيل النهائية”.

وتُستأنف اليوم الجمعة محادثات التجارة الأمريكية الصينية عبر مكالمة هاتفية.

وأثر تقرير شهري من وكالة الطاقة الدولية سلبا على الأسعار، إذ أشارت تقديرات الوكالة إلى أن نمو المعروض من خارج أوبك سيقفز إلى 2.3 مليون برميل يوميا العام المقبل مقارنة مع 1.8 مليون برميل يوميا في 2019، عازية ذلك إلى إنتاج الولايات المتحدة والبرازيل والنرويج وجيانا.