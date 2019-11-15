ستاندرد آند بورز: طرح أرامكو يقوي مالية حكومة المملكة ويدعم الاقتصاد

قالت “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية، إن إدراج أرامكو الوشيك في سوق الأسهم المحلية قد يساعد على تقوية صافي مركز أصول الحكومة، وإن حصيلة الطرح يمكن أن ترفع معدل النمو الاقتصادي للمملكة في المدى الطويل.

تبدأ الشركة الأعلى ربحية في العالم بيع أسهم في 17 نوفمبرمن خلال طرح عام أولي قد تدور حصيلته بين 20 و40 مليار دولار.

وأضافت في مذكرة “الجانب الأكبر من حصيلة الأموال سيؤول إلى الحكومة أو صندوق الاستثمارات العامة، ما قد يعزز صافي مركز الأصول المالية القوي بالفعل للبلد والبالغ 72.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.. وفي حالة استغلالها استغلالا مثمرا، فإننا نعتقد أن الأصول قد تساعد أيضا في صيانة طاقة النمو على مدى أفق تصنيفنا الممتد لثلاث سنوات.”

تصنف ستاندرد اند بورز المملكة عند ‭‭A-/A-2‬‬ مع نظرة مستقبلية مستقرة.