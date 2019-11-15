الجمارك توضح تفاصيل حادثة اعتداء “مُهرّب” على أحد منسوبيها في منفذ الخفجي

أوضحت الجمارك السعودية، الجمعة، تفاصيل حادثة اعتداء مهرب على أحد منسوبيها في منفذ الخفجي.

وقال بيان الجمارك “إشارة إلى ما تم تداوله عن حادثة الاعتداء التي تعرض لها أحد منسوبي الجمارك العاملين بمنفذ الخفجي، حيث قدم للمنفذ مساء يوم الأربعاء الماضي أحد المسافرين بواسطة مركبة من نوع خصوصي، وأثناء تفتيش المركبة تمكن المفتش من العثور على مواد مهربة مخفية في مكان معد لغرض التهريب داخل المركبة، وعند قيام المفتش باستخراج المهربات اعتدى عليه المهرب بالضرب، فقام مفتش آخر بمقاومة المهرب لمنعه من ذلك، إلا أن المهرب أخرج من جيبه سكين وقام بطعن المفتش الثاني في الكتف، وتم بعد ذلك السيطرة على المهرب وضبطه، كما تم نقل المفتش الجمركي المعتدى عليه إلى المستشفى، حيث تلقى العلاج اللازم وجرى الاطمئنان على صحته، وأحيلت القضية إلى الجهة المختصة التي أوقفت المهرب المعتدي لبدء اتخاذ الإجراءات الناظامية بحقه”.