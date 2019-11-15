ميسي يقود الأرجنتين لإسقاط البرازيل في الرياض #سوبر_كلاسيكو #الارجنتين_البرازيل #Superclasico

فاز منتخب الأرجنتين على البرازيل بهدف فى المباراة الودية التي تجمع المنتخبين على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

وجاء هدف ميسي فى الدقيقة 14 من ركلة جزاء تصدى لها إليسون وترتد له مرة أخري ليكملها داخل الشباك.

وتعد هذه المباراة الثانية التي تجمع المنتخبين بالمملكة حيث نجحت السعودية في استضافة المنتخبين في نفس التوقيت العام الماضي على ملعب الجوهرة” بمدينة جدة.

يذكر أن المنتخب البرازيلي لعب 8 لقاءات فى السعودية ما بين الرسمية والودية، لم يتلق فيها أى هزيمة، أما منتخب الأرجنتين فخاض 9 مباريات باليوم فى المملكة، وفاز فى 4 لقاءات وتعادل مرتين وخسر مباراتين.