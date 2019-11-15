رومارينهو يضع إدارة الاتحاد في تحد صعب

دخلت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي اختباراً صعباً يتمثل في تجديد عقد المهاجم البرازيلي للفريق لأول لكرة القدم بالنادي رومارينهو ريكاردوا داسيلفا، والذي بات قريبا جدا من دخول فترة الستة أشهر الحرة من عقده مع العميد.

صعوبة ذلك الاختبار تكمن في أمور عدة أهمها تلقى البرازيلي عدة عروض من أندية محلية وكذلك برازيلية أبرزها العرض الكبير من نادي كورينثيانز البرازيلي.

وقالت مصادر لـ”الوئام” إن إدارة نادي الاتحاد دخلت في مفاوضات جادة وقوية للظفر بتجديد عقد هداف الفريق وبميزات مالية أفضل من العقد السابق.

وأكدت أن اللاعب لايمانع في البقاء ضمن كتيبة النمور لموسم مقبل ببعض الميزات المالية والتي تشكل التحدي الأبرز للمفاوض الاتحادي.

تجدر الإشارة إلى أن رومارينهو يقدم مستويات مميزة جداً مع فريقه الاتحاد ويحتل حالياً المركز الرابع في سلم ترتيب الهدافين برصيد ستة أهداف.