احتجاجات قوية تزلزل عرش النظام الإيراني

اصدر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية یوم 15 نوفمبر 2019 بيانا حول الاحتجاجات على زيادة سعر البنزين واتساع رقعة المظاهرات ضد زيادة سعر المحروقات بمختلف المدن الإيرانية.

وقال في البيان: مساء يوم امس الجمعة 15 نوفمبر شهدت مدن إيرانية مختلفة موجة من الاحتجاجات الشعبية للاعتراض على تضاعف سعر البنزين بنسبة 300 بالمائة.

وكانت الأهواز ومعظم المدن في محافظة خوزستان مشاهد لتظاهرات احتجاجية. واعتدت القوات القمعية في هذه المدينة المواطنين المحتجين وحطمت زجاج عدد من عجلاتهم.

إلا أن الشبان الأهوازيين اشتبكوا معهم وجلسوا جماعيًا على أسفلت الشارع حين هجوم القوات القمعية مما تسبب في تراجعها.

كما أنهم قطعوا طريق ”ملاثاني“ السريع. المتظاهرون هتفوا «اتركوا سوريا وفكروا في حالنا» و«لا تخافوا نحن كلنا معًا».

كما نزل مساء امس مواطنو مدينة مشهد إلى طريق ”وكيل آباد“ السريع ونظموا تجمعًا كبيرًا وأغلقوا الطريق بعد إطفاء سياراتهم وهم يهتفون «اخجل يا دكتاتور واترك البلاد» و«اخجل يا روحاني واترك البلاد» و«الموت لروحاني». كما رفعوا لافتات كتبت عليها : «لا نعود نتزود بالوقود، يد واحدة لا تصفق».

وفي ”هشتكرد“ بكرج خرج المواطنون بسياراتهم في الشوارع للاحتجاج على زيادة سعر البنزين وأبدوا بذلك احتجاجهم كما شهدت كل من شيراز وكرج وسيرجان تظاهرات مشابهة.