شاهد التفاصيل: وظائف شاغرة في بلدية محافظة تربة #وظايف_شاغرة

أعلنت بلدية محافظة تربة عن توفر 48 وظيفة شاغرة على بند الأجور أ (رجال) ومن ضمن الشروط العامة: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن لايقل العمر عن 18 سنة

أن يكون لائقاً صحياً.

وأن يكون المتقدم غير محكوم عليه بحد شرعي بالسجن في جريمة مخلفة بالشرف والأمانة إلا إذا أمضى المدة المحددة وأن لا يكون مطالباً بفترة حضر سواء للاستقالة أو الفصل حسب النظام.

تعهد خطي بالقيام بمهام الوظيفة في مقرها وأن لا يكون لدية راتب تقاعدي ( إرفاق برنت من الأحوال المدنية بالمهنة).

أن يكون المتقدم قد تم تسجيله بموقع وزارة الخدمة المدنية على نظام (ساعد) وتستقبل الطلبات بقسم شؤون الموظفين خلال وقت الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الأحد 27 / 3 / 1441 هـ وحتى يوم الخميس 1 / 4 / 1441 هـ.

لايترتب على الطلبات أي التزام نحو البلدية وتعتبر لاغية بعد اجتياز المرشحين للوظائف ولايحق للمتقدم المطالبة بالمستندات أو التوظيف.