مايكروسوفت: شركة إسرائيلية طورت تكنولوجيا التعرف على الوجه

قالت شركة مايكروسوفت إنها كلفت وزير العدل الأمريكي السابق إريك هولدر بالتحقيق

فيما إذا كان استخدام تكنولوجيا التعرف على الوجه التي طورتها شركة إسرائيلية ناشئة مولتها مايكروسوفت يتماشى مع أخلاقيات الشركة التكنولوجية العملاقة.

وخضعت شركة (إني فيجن) التي يقع مقرها خارج تل أبيب للتدقيق بعد تقارير نشرتها صحيفة (ذا ماركر) الاقتصادية التابعة لصحيفة هاآرتس وقناة (إن.بي.سي نيوز) وأفادت بأن التكنولوجيا التي طورتها الشركة تُستخدم في مراقبة الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة.

ونفت شركة (إني فيجن) لقناة (إن.بي.سي) استخدام خدماتها في مثل هذا الأمر لكنها لم ترد على طلب تعقيب.

ويعكس التحقيق شعورا متزايدا بعدم الارتياح داخل الولايات المتحدة وغيرها تجاه المراقبة باستخدام تكنولوجيا التعرف على الوجه التي تقول جماعات معنية بالدفاع عن الحريات المدنية إنها قد تؤدي إلى اعتقالات ظالمة وتحد من حرية التعبير.

وأعلنت مايكروسوفت الأخلاقيات الخاصة بالتعرف على الوجه العام الماضي قائلة إن الشركة تدافع عن ضمانات الحريات الديمقراطية للناس في سياقات المراقبة لإنفاذ القانون ولن تقدم تكنولوجيا التعرف على الوجه في سياقات نعتقد أنها تعرض هذه الحريات للخطر.

وقالت مايكروسوفت إن هولدر سيقود فريقا من شركة (كوفينجتون آند بيرلينج) للمحاماة لإجراء التحقيق.

وكان صندوق إم 12 التابع لمايكروسوفت قد ساهم في استثمارات بقيمة 74 مليون دولار أعلنتها (إني فيجن) في يونيو.

وذكرت قناة (إن.بي.سي) أن تكنولوجيا (إني فيجن) استُخدمت في الضفة الغربية وعند معابر حدودية إسرائيلية.

لكن الشركة قالت للقناة إن برمجياتها لم تُستخدم في المراقبة بالضفة لكنها استُعملت عند المعابر الحدودية بطريقة مشابهة لاستخدام إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية لنظام الاستدلال البيولوجي في المطارات.