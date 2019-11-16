150 تابعاً زلزالياً في إندونيسيا خلال أقل من يومين

ذكرت “وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء” في إندونيسيا اليوم السبت أنها سجلت 150 تابعا زلزاليا منذ وقع زلزال بقوة 1ر7 درجة على مقياس ريختر قبالة إقليم

مالوكو الشمالي (مالوكو إوتارا)، في “جزر مالوكو” قبل أقل من يومين.

وضرب الزلزال المنطقة الساعة17ر11 بالتوقيت المحلى(1617 بتوقيت جرينتش) أمس الأول الخميس، وكان مركزه على مسافة 134 كيلومترا شمال غربي منطقة جيلولو، في “مالوكو الشمالي”، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ووفقا للبيان الذي أصدرته وكالة الأرصاد الجوية، شعر السكان المحليون بثمانية من التوابع الزلزالية، التي تراوحت قوتها بين أربع وثماني درجات على مقياس ريختر.

وكان رئيس “وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء” دويكوريتا كارناواتي، حذر السكان المحليين في وقت سابق بالتزام الهدوء واليقظة كإجراء احتياطي تحسبا لوقوع أي تطورات محتملة غير مرغوب فيها.

وضرب زلزال بقوة 5ر6 درجة على مقياس ريختر إقليم “مالوكو الشمالي” يوم 18 من أيلول/سبتمبر الماضي، وأسفر عن وفاة 38 شخصا، على الأقل، وإصابة العشرات في مناطق مختلفة من الإقليم.

ووفقا لبيانات وكالة الأرصاد الجوية، شهدت إندونيسيا 577ر11 هزة أرضية على مدار عام 2018 بأكمله، اختلفت في قوتها وعمقها، وخلف العديد منها إصابات كبيرة. وشهدت البلاد 172ر7 هزة أرضية في عام 2017.

يشار إلى أن إندونيسيا تقع في نطاق منطقة بالمحيط الهادئ تعرف باسم”حزام النار”، وهي تتسم بنشاط زلزالي وبركاني قوي.