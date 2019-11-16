الكويت تشيد بقرار السعودية بشأن “خليجي 24”.. يؤكد تلاحم دول التعاون الخليجي

رحب الشيخ فهد ناصر الصباح رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية باكتمال عقد بطولة خليجي 24 لكرة القدم المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 26 تشرين ثان/نوفمبر الجاري وحتى 8 كانون أول/ديسمبر.

وأثنى الصباح على قرار السعودية والإمارات والبحرين بالمشاركة في هذا الحدث الرياضي الخليجي المميز الذي يؤكد على تلاحم دول مجلس التعاون الخليج العربي وحرص الجميع على ان تظل الأسرة الرياضة مترابطة وقادرة على تحقيق آمال وطموحات أبناء مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

وأعرب الصباح في بيان نشرته اللجنة الأولمبية الكويتية عن سعادته باستضافة دولة الكويت لدورة الألعاب الخليجية الثالثة لدول مجلس التعاون خلال الفترة من 4 وحتى 14 نيسان/أبريل القادم بمشاركة 6 دول هي السعودية والإمارات ودولة قطر وسلطنة عمان والبحرين إضافة إلى الكويت.

وأوضح الناصر أن منافسات البطولة تقام في 12 لعبة 6 منها أساسية هي كرة القدم والكرة الطائرة وكرة السلة وكرة اليد والسباحة وألعاب القوى إضافة إلى 6 رياضات أخرى تحددها الدولة المضيفة.

وأشاد بما سيتضمنه اجتماع 25 تشرين ثان/نوفمبر 2019 بالرياض بمقر الأمانة العامة من طرح إيجابي هدفه توفير كافة السبل لإنجاح الدورة.

وأكد الناصر أن اللجنة الأولمبية الكويتية بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة سوف تبذل قصارى جهدها من أجل أن تخرج الدورة بالشكل اللائق باسم الكويت وتوفير كافة سبل الراحة للأشقاء لخروج المنافسات في جو من المحبة والود والترابط.