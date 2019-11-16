وزير الدفاع الكويتي: التجاوزات المالية بصندوق الجيش سبب استقالة الحكومة

نفى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح وجود أية خلافات شخصية مع وزراء الحكومة المستقيلة ، مشيرا إلى أن التجاوزات المالية

بصندوق الجيش السبب الرئيسي في استقالة الحكومة.

وقال الصباح، في بيان صادر عن وزارة الدفاع الكويتية اليوم السبت،إن”ماذكر من أسباب عن تقديم الحكومة لإستقالتها وهي الرغبة في إعادة ترتيب الفريق الحكومي لم يصب عين الحقيقة ، بل أن السبب الرئيسي لدوافع تقديم الإستقالة، هو تجنب الحكومة عدم الإلتزام بقسمها من خلال تقديمها للإجابات حول ما تم توجيهه من إستفسارات وإستضاحات لرئيس مجلس الوزراء حول التجاوزات التى تمت في صندوق الجيش و الحسابات المرتبطة به”.

وأضاف أن “ما تم إكتشافه من تجاوزات ماليه قد وقعت في صندوق الجيش خلال الفترة التي سبقت تولينا لحقيبة وزارة الدفاع ، والتي تشير إلى مخالفات وشبهة جرائم متعلقة بالمال العام ، والتي تجاوزت مبالغها 240 مليون دينار كويتي ( الدولار يساوي 303 فلس) حتى وقتنا الحالي”.

وأشار الصباح إلى اتخاذ قرار بتحويل هذه التجاوزات والمعنيين بها للنائب العام ، لافتا إلى إطلاع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بتفاصيل هذه التجاوزات والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.