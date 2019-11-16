أشعلوا النار في صورة خامنئي ونادوا بإسقاط النظام.. 8 قتلى في مظاهرات عارمة بإيران #ايران #ايران_تنتفض

قتل 8 إيرانيين على الأقل في احتجاجات عارمة اتسعت في 65 مدينة للاعتراض على زيادة سعر البنزين، وفق بيان أوردته منظمة مجاهدي خلق المعارضة الإيرانية.

وقالت المنظمة إن المتظاهرين اقتحموا مبان حكومية وكذلك أحد مراكز الشرطة، وأشعلوا النار في صور خامنئي في نقاط عدة بمختلف المدن.

وردد المتظاهرون هتافات “الموت للدكتاتور،الموت لروحاني، الموت لخامنئي”، وأحرق المتظاهرون عددا كبير امن المبانى الحكومية ومنها 4 مصارف.