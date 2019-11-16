وزير الدفاع اليمني يثمن مواقف التحالف في مواجهة مخططات العبث بأمن بلاده

ثمن وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن محمد علي المقدشي، مواقف تحالف دعم الشرعية إلى جانب الشعب في بلاده ومساندته لاستعادة دولته وشرعيته ومؤسساته الدستورية، ووقوفه لمواجهة المخططات الرامية للعبث بأمن اليمن والمنطقة.

وشدد الفريق المقدشي خلال اجتماع عسكري ترأسه بمدينة مأرب ، على الالتزام بالجاهزية في جميع الوحدات والمواقع، وبذل المزيد من العمل والتعاون لتجاوز التحديات والمعوقات.

وحثّ المقدشي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية- على المضي نحو استكمال تحرير ما تبقى من مناطق لا زالت تحت سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، ومضاعفة جهود إعادة بناء القوات المسلحة وفق أسس متينة صحيحة.

وقال وزير الدفاع اليمني : إن الشعب في بلاده أصبح اليوم أكثر وعياً وإدراكاً بخطورة الأطماع والمخططات الساعية للنيل من سيادته ووحدته، ولن يقبل بإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء وبتمرير مشاريع الخراب والفوضى.