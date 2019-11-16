المعارضة الإيرانية تدعو الأمم المتحدة إلى إدانة قمع مظاهرات الشعب #إيران_تنتفض

أشادت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي، السبت، بانتفاضة الشعب الإيراني في وجه الديكتاتورية الحاكمة في طهران، داعية المجتمع الدولي لإدانة قمع نظام المرشد علي خامنئي للمظاهرات وتشكيل وفد لتقصي الحقائق.

وقالت رجوي في سلسلة تغريدات السبت: “تحية للأحرار والشجعان المنتفضين منذ يومين في عموم إيران بوجه الديكتاتورية الدينية الحاكمة بهتاف الموت للدكتاتور”.

وأضافت “نظام خامنئي واهن أمام الانتفاضة البطولية للشعب، ومعاقل الانتفاضة وجيش التحرير ولا مفر له من السقوط المحتوم”.

وتابعت “طالما أنهم القائمون على السلطة فإن سرقة ثروات الشعب الإيراني ونهبها وابتزاز أموال الناس تبقى مستمرة أو يتم تبديدها في تأجيج الحروب وتصدير الإرهاب وبرامج النظام الصاروخية والنووية”.

وتقدمت رجوي بخالص عزائها لذوي الشهداء قائلة: “أقدم خالص عزائي لذوي شهداء انتفاضة سيرجان وبهبهان متمنية الشفاء العاجل للجرحى، ودماء الشهداء تشكل نبراس الدرب وفاتح الطريق لشباب الوطن من أجل تحرير الوطن الأسير.. وستبقى أسماؤهم خالدة في تاريخ الشعب الإيراني للأبد”.