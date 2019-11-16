عاجل .. التعليم تعتمد فريقا لمشروع تسكين شاغلي الوظائف التعليمية على سلم الرواتب الجديد 

اعتمد نائب وزير التعليم، د. عبدالرحمن العاصمي تشكيل فريق عمل لمشروع تسكين شاغلي الوظائف التعليمية على سلم الرواتب الجديد يضم 8 أعضاء للقطاعين (بنين وبنات) من وكالة الموارد البشرية ، و الإدارة العامة لشؤون المعلمين ، و إدارة الوظائف ، و إدارة الرواتب والبدلات .

و تكون مهام الفريق العمل بموجب خطة يقرها البرنامج التنفيذي لتطبيق لائحة الوظائف التعليمية ، و ترقيم الوظائف ، و بناء وتعريف السلم الانتقالي للرواتب ، و اعداد القرارات الادارية والتنظيمية ، و اختبارات الجودة والمطابقة ، واعداد متطلبات الأتمتة وضمان تسكين الموظفين في الموعد المحدد .