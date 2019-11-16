حزب الخضر الألماني يطالب بمعاقبة أردوغان وحكومته و الجيش التركي

طالب حزب الخضر الألماني، اليوم، السبت، بفرض عقوبات على تركيا بسبب العدوان على سوريا، ووضع نهاية لاتفاقية الاتحاد الأوروبي معها بشأن اللاجئين .

وصدر القرار بعد موافقة أغلبية مندوبي الحزب على طلب تضمن هذه المطالب في المؤتمر العام للحزب اليوم السبت في بيليفيلد مع تحفظ عدد قليل من المندوبين.

ونص القرار على الإجراءات العقابية الآتية ضد تركيا:

– فرض عقوبات مالية ضد الرئيس رجب طيب أردوغان وأعضاء الحكومة التركية وقادة الجيش.

– الوقف الكامل لتصدير الأسلحة إلى تركيا.

– إنهاء اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا الخاصة برعاية ملايين اللاجئين السوريين في تركيا.

– وقف استخدام طائرات الاستطلاع الألمانية “تورنيدو” في العمليات الجوية ضد تنظيم الدولة في أجواء سورية والعراق.

– وقف ما يسمى ضمانات هيرميس لتأمين الصادرات الألمانية إلى تركيا.